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воскресенье, 09 мая 2021 17:40

Россию призвали вернуть Украине полный контроль над Крымом

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Россию призвали вернуть Украине полный контроль над Крымом
В посольстве США отметили, что Крым является частью Украины. Фото: zmina.info

Посольство США в Украине призвало Россию вернуть Украине полный контроль над временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"Крым - это Украина. Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом", - говорится в сообщении.

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По данным руководства ЕС , Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".
22 апреля Москва объявила об отводе войск.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда внимательна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

777 нарушений режима прекращения огня на Донбассе зафиксировала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 7 мая. Большинство нарушений были в Донецкой области.

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