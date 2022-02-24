"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник

"Это точно будет нелегкая война для россиян, они понесут большие потери", говорит Александр Хара. Фото: "Укринформ"

Украинская власть сейчас делает правильные шаги в ответ на открытую агрессию России. Дипломатия работает и видит действия РФ. В этой ситуации в Украине появляются новые аргументы для скорейшего вступления в НАТО и Европейский Союз. Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт-международник Александр Хара.

"Главные вещи власть уже сделала. Пока сложно оценить, насколько мы справились с первым ударом. Правильное и уместное решение сейчас объявить военное состояние. Мы готовились, и наши военные делают все, что могут. Поэтому нужно смотреть на официальные сообщения, и никоим образом не информировать о перемещениях наших военных, нужно поддерживать нашу армию. Это точно будет нелегкая война для россиян. Они потерпят большие потери. А нам добавляется аргументов, чтобы путь в ЕС и НАТО был быстрее", - говорит Хара.

Главные вещи президент и Верховная Рада сделали – перевели государство в военное положение, добавляет эксперт.

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"Это значит, что фактически военные берут управление в стране. И они обеспечивают защиту государства. Могут быть введены определенные ограничения. Есть смысл, чтобы не разрешать массовые собрания. Например, митинги пророссийских групп. Как бы мы ни относились к президенту и Верховной Раде, должны объединиться вокруг власти", - говорит Хара.

Состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, наш постоянный представитель Сергей Кислица сообщил миру, что происходит, отмечает эксперт.

"Но мир и так знает об этом. Выражает нам поддержку. Будет встреча "Большой семерки". США будут вводить мощные санкции. Это нужно, чтобы обрушить российскую экономику, чтобы она не могла продолжать агрессивные действия. Второй момент - нам продолжат давать оружие, амуницию. Что-то большее при данных условиях нельзя сделать", - говорит Хара.