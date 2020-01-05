"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского

Украинцы до сих пор ждут от Зеленского ясности и понятности, говорит эксперт.

Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского выглядело так, будто бы он обращался к жителям соседней России.

Об этом Gazeta.ua сказал политический обозреватель Алексей Ковжун.

"Украинцы ожидают от власти в первую очередь ясности и понятности. Так как ощущение "непонятки" остается.

Немного ясности в поздравлении прозвучало, но это была ясность в другом измерении.

Услышали важную историю о том, что у нужно друг друга уважать. Спасибо. И президент должен защищать права всех украинцев вне зависимости от предпочтений, потому что он является гарантом Конституции. Когда президент говорил о себе, это было окей.

А когда он начал говорить, кем нам быть и что нам делать, что нет разницы на каком языке говорить, как называется улица - это было довольно странно. Напоминает психотерапию наполовину с каким-то бредом типа Чумака и Кашпировского "даю установку". Это было просчетом.

Хотя россияне аж пищат, писают кипятком и очень завидуют. Поздравление Зеленского в тренде YouTube в России, там все рыдают - "нам бы такого", "такой человечный человек, зайка". Ощущение, что Зеленский ошибся с адресатом. Может это начало кампании Россию присоединять? Может он планирует там поднять восстание и победить на выборах?

"Какая разница" - обращение к тому, кого называют человек желодучный. Это вызывает возмущение и гнев у тех, кто выходит за пределы желудка. В 2014 году слышал в Донецке, когда там еще можно было находиться, а затем подобное в Мариуполе - "вы поймите, люди хотят просто жить, аполитики" и все такое. И Зеленский обращался к этим простожителям. Это история "какая разница: колбаса или колбаса, главное чтобы была".

Хотя Зеленский достаточно искренен. Искренне считает, что улица, хоть она Ленина, Сталина или Гитлера, важнее что заасфальтирована", - говорит Алексей Ковжун.

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В видеообращении президент Владимир Зеленский заявил: "Неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку".