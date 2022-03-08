"Россияне - нацисты, блокирующие города и сбрасывающие авиабомбы" - Зеленский о зверствах оккупантов

Договоренности о создании гуманитарных коридоров для спасения людей в Мариуполе не сработали. Фото: president.gov.ua

В ходе войны России против Украины в Мариуполе впервые со времен нацистов от обезвоживания умер ребенок.

Российские оккупанты заблокировали город и истощают его, заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения к нации 8 марта.

"Мариуполь - мирный и трудовой город без какой-либо внутренней злобы. Его окружили, заблокировали и специально истощают. Оккупанты сознательно отключают связь и блокируют подвоз пищи, отключают электричество. В городе от обезвоживания в 2022 году умер ребенок", - сказал он.

Оккупанты снова бомбили Сумы авиабомбами. Мирный город, который никогда в своей истории не угрожало России. Если сейчас мир будет в стороне от Украины, он потеряет себя навсегда.

"Есть безусловные ценности. Для всех одинаковые, прежде всего - это жизнь. Право на жизнь для каждого. Именно то, за что мы боремся в Украине. Именно то, чего нас хотят лишить эти слабые оккупанты. Именно то, что должен защитить мир", - подчеркнул Зеленский.

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Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней войны в Украине.

"Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, на российском государстве. В то же время ответственность за смерти - и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение. На тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц. 13 дней мы слышим обещания, нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе", - подытожил президент.

Договоренности о создании гуманитарных коридоров для спасения наших граждан в Мариуполе не сработали.

"Я говорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Народ Литвы стоит бок о бок с украинцами в этой борьбе. Мы чувствуем помощь. И ценим. Говорил с президентом Европейского совета, нашим другом Шарлем Мишелем. Говорил и с премьер-министром Индии господином Моди. Но есть вещи, которые решаются не в переговорах. А только от человечности, которая должна одержать победу в ведущих столицах. Должен победить страх. Победить любые выгоды", - подчеркнул Зеленский.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.