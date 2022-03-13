"Россия уже на вашей границе": Садовой обратился к Байдену и Столтенбергу

Россия совершила ракетные удары по Яворивскому военному полигону. За несколько десятков километров до границы с Польшей. Фото: ua.news

Война, которая сейчас идет, может потерять приставку русско-украинской.

Потому мэр Львова Андрей Садовой призывает партнеров закрыть небо над Украиной. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

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"Сегодня, 13 марта, российские ракеты бомбили Международный миротворческий центр, который расположен в 40 километрах от Львова и в 20 километрах от границы с Польшей, с ЕС и НАТО. Джо Байден, Йенс Столтенберг, вы понимаете, что война ближе, чем вы себе представляете? Россия уже на вашей границе.

У вас истребители, которые могут защитить наше небо. И когда я говорю "наше", то имею в виду не только украинское. Потому что совсем скоро эта война может потерять приставку российско-украинской. Остановите войну! Помогите нам закрыть небо Европы!", - подчеркнул Садовой.

В результате бомбардировки на Яворовщине, Львовская область, девять человек погибли. 57 человек получили травмы. Это не только военные.