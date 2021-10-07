Россия у границы держит 19 батальонно-тактических групп - Украина в ОБСЕ

Россия держит свои войска на границе с Украиной. Фото: Укринформ

Россия продолжает держать возле границ свои войска. 19 батальонно-тактических групп все еще находятся возле Украины.

Украина потребует от России разъяснений в рамках Венского документа ОБСЕ, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, сообщает Укринформ.

Войска стоят даже после окончания российско-белорусских учений "Запад-2021".

"Российская сторона все еще должна выполнить меры по прозрачности в соответствии с Венским документом 2011 года, как это было рекомендовано на совместном заседании Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества 14 апреля. Это вопрос уважения к этому Совету и почетных делегаций, а также касается обязательств России в рамках ОБСЕ", – заявил Цимбалюк.

Весной на фоне массового наращивания Россией войск у границы с Украиной наблюдали резкий рост количества обстрелов со стороны боевиков. Это лишь показало управляемость конфликта со стороны Кремля.

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В апреле Украина активировала Венский документ ОБСЕ за 2011 год о мерах укрепления доверия и безопасности. Он предусматривает предоставление разъяснений Россией в случае существенного роста ее присутствия вдоль границы с Украиной.