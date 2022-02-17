Россия продолжает стягивать войска к украинским границам - Пентагон

Глава Пентагона заявил, что заявленного отвода войск РФ не происходит. Фото: Reuters

Россия продолжает наращивать численность войск у украинской границы, а также пополняет запасы крови.

В течение нескольких последних дней часть войск РФ переместили ближе к границе с Украиной, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась после встречи министров обороны стран НАТО.

"Россия заявила, что отводит некоторые силы. Но мы этого не видим. Наоборот, наблюдаем наращивание сил в дополнение к тем 150 тыс., которые уже есть у границы. Мы видим, как они летают на большем количестве боевых и вспомогательных самолетов. Видим, как усиливают свою готовность в Черном море. Мы даже видим, как они запасаются кровью", - сказал он.

Остин отметил, что сам был солдатом "не так давно" и уверен, что такого рода действия не делают без причины. Поэтому Соединенные Штаты с союзниками намерены сохранять бдительность. Они следят за ситуацией, в частности, за возможными провокациями со стороны Москвы. В то же время дипломатическое урегулирование конфликта возможно, хотя и будет сложным процессом, добавил глава Пентагона.

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На фоне наращивания РФ военных сил США также приняли решение о переброске части войск из Германии в Болгарию для проведения совместных военных учений.

"Хочу выразить благодарность Болгарии, которая согласилась разместить роту бронетранспортеров "Страйкер" для совместных учений. Эти войска покинут Германию в течение ближайших дней и помогут обеспечить нашу готовность", - заявил Остин.

Он уточнил, что такой шаг приняли в соответствии с решением совета министров обороны стран-членов НАТО 16 февраля. Альянс подтвердил, что рассматривает возможность усиления восточного фланга и южной части Европы дополнительными боевыми группами. Франция же согласилась возглавить такую боевую группу в Румынии.

В болгарском Министерстве обороны уточнили, что речь идет о размещении в стране контингента в 700-1000 военнослужащих. 150 военнослужащих и единиц техники будут из США. Учения будут продолжаться до июня 2022-го.

15 февраля в России заявили об отводе части военных от границы Украины "по окончании учений". Подразделения Южного и Западного военных округов РФ начали грузить на транспорт. Они должны были вернуться в места базирования. По мнению президента Владимира Зеленского, российская сторона производит ротацию, а не отвод войск. Разведка США также не подтверждает отвод войск России от украинской границы.