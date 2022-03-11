"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине

Лукашенко боится потерять власть, говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий. Фото: "Укринформ"

Президент России Владимир Путин хочет привлечь белорусскую армию для нападения на Украину. Это может принести внутренние проблемы самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом Gazeta.ua рассказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Желание России втянуть Беларусь в войну обычно есть. Но помощь может быть не так уж велика. Ибо называют цифры до 20 тысяч боеспособных солдат в белорусской армии. Все остальные операции, не требующие привлечения сухопутных войск, и так производятся с территории Беларуси. Лукашенко понимает, что сейчас отдать военных на войну – вызвать еще один элемент сопротивления в самой Беларуси. Это уже его личная опасность", – говорит Голобуцкий.

Эти войска, когда ВСУ дадут им отпор, вернутся в Беларусь с совсем другими настроениями, говорит политтехнолог.

Путину действительно не хватает солдат. Проводить даже частичную мобилизацию в России очень опасно – из-за настроений в стране. Поэтому вариант-передышка для России – это привлечение белорусских солдат", – добавляет Голобуцкий.

Лукашенко боится потерять власть, говорит политтехнолог.

"Но противостоять Путину он не может. Разве что договариваться на уровне личных отношений. Также есть нежелание Путина давать своему населению пример смены власти, как это может произойти в Беларуси", – говорит Голобуцкий.

В случае открытого вторжения Беларусь получает санкции такие же как Россия, может быть даже большие, отмечает политтехнолог.

"Но влияние от них гораздо меньше, чем санкции для России" - добавляет Голобуцкий.

11 марта самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко улетел на переговоры с президентом страны-агрессора Российской Федерации Владимиром Путиным. После переговоров русская армия бомбила территорию Беларуси. О готовящейся провокации сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу. Европейский Союз рассматривает самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко как соагрессора в войне РФ против Украины.