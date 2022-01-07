Россия может прибегнуть к провокациям в Украине - Блинкен

Блинкен предположил, что Россия совершит провокации в Украине. Фото: Reuters

Россия может прибегнуть к провокациям в Украине, чтобы использовать их как повод для вторжения "в надежде, что пока мир поймет трюк, будет слишком поздно".

"Идея, что Украина может быть агрессором в этой ситуации, абсурдна. Это Россия вторглась в Украину почти восемь лет назад, это Россия оккупировала Крым, разжигает войну на востоке Украины, не смогла выполнить свои обязательства по Минским договоренностям... Это Россия постоянно представляет угрозу украинской демократии и снова посылает войска в украинские границы. Все эти действия являются нарушением украинского суверенитета и представляют угрозу безопасности Европы", – отметил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен после встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса, сообщает "Радио Свобода".

Он раскритиковал требования России гарантий нерасширения, предъявляемых Соединенными Штатами и НАТО. По его мнению, Москва "пытается сфокусировать внимание на дебатах о НАТО вместо того, чтобы сконцентрироваться на неотложной проблеме – ее агрессии против Украины".

"Мы не позволим отвлечь нас от этой проблемы, потому что происходящее в Украине – это не только об Украине. Это часть более широкого паттерна дестабилизации, опасного и часто нелегального поведения России, которая пытается построить сферу влияния из стран, ранее бывших под доминированием СССР, и не позволит им воплотить свои демократические стремления к полностью суверенным, независимым странам", – считает глава Государственного департамента.

Также он прокомментировал события в Казахстане и обращение казахских властей за помощью к ОДКБ.

"Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти", сказал Блинкен.

Он напомнил об агрессии России также против Грузии, причастности к сепаратистскому движению в Молдове, а также упреках в вмешательстве в выборы (в том числе в США) и применении химического оружия в Великобритании. По его словам, эти действия России поднимают "базовые международные принципы", в том числе принцип права демократических стран самостоятельно выбирать свое будущее.

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Франция и Германия инициируют встречу в нормандском формате в ближайшие недели. Французский президент также подчеркнул, что вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны будет одним из главных направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС.