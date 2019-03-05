Россия каждые 40 секунд кибератакует

РФ каждые 40 секунд осуществляет кибератаке на Украине. Фото: sobitie

Россия пытается повлиять на выборы 2019, осуществляя кибератаки на министерские компьютерные сети и Центральную избирательную комиссию.

"Каждые 40 секунд мы наблюдаем попытки попасть в наши министерские компьютерные сети, наблюдаем кибернападения на Центральную избирательную комиссию и другие ведомства. Есть вмешательства, которое касается нашей критической инфраструктуры", - сказал глава МИД Павел Климкин в интервью "Радио Свобода".

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Он также отметил, что блэкаут в течение 5-7 дней перед выборами может полностью изменить результаты голосования.

"Россия много пытается сделать, чтобы повлиять на выборы, и это касается не только киберпространства, дезинформации, не только блокирование активов многих украинский, политиков, журналистов, это вместе с тем вмешательства в религиозные вопросы - попытки манипулировать региональными религиозными элитами. Если кому-то хочется сейчас изучить всесторонность гибридного вмешательство - нужно приезжать в Украину ", - добавил Климкин.

Хакеры, которые скорее всего, сотрудничают с Россией, наращивают усилия для срыва выборов президента Украины с помощью кибератак на серверы ЦИК и персональные компьютеры работников ЦИК. Кибер-злоумышленники использовали зараженные вирусом поздравительные открытки, приглашения магазинов, предложения обновления программного обеспечения и другие вредные "фишинговые" материалы, предназначенные для кражи паролей и личной информации.