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понедельник, 31 января 2022 13:55

Россия должна отойти от пропасти – премьер Джонсон будет говорить с Путиным

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Россия должна отойти от пропасти – премьер Джонсон будет говорить с Путиным
Джонсон сказал, что любое вторжение России будет для нее катастрофой. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет говорить об Украине с президентом России Владимиром Путиным.

Планирует призвать Путина избежать худшего варианта развития событий, передает "Интерфакс-Украина".

"Я намерен сказать президенту Путину, что необходимо отойти от бездны. Россия должна сделать это", - сказал Джонсон журналистам.

Он указал, что катастрофой будет любое российское вторжение в Украину, независимо от масштабов.

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"Это было бы катастрофой для всего мира. И в то же время катастрофой непосредственно для России", - отметил премьер.

В ближайшие дни премьер Британии Борис Джонсон посетит страны Восточной Европы. Также Джонсон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Джонсон также объявил об усилении военного вклада страны в НАТО из-за угрозы усиления российской эскалации вокруг Украины.

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