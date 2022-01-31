Россия должна отойти от пропасти – премьер Джонсон будет говорить с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет говорить об Украине с президентом России Владимиром Путиным.
Планирует призвать Путина избежать худшего варианта развития событий, передает "Интерфакс-Украина".
"Я намерен сказать президенту Путину, что необходимо отойти от бездны. Россия должна сделать это", - сказал Джонсон журналистам.
Он указал, что катастрофой будет любое российское вторжение в Украину, независимо от масштабов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо Японии Джонсон посетит Украину
"Это было бы катастрофой для всего мира. И в то же время катастрофой непосредственно для России", - отметил премьер.
В ближайшие дни премьер Британии Борис Джонсон посетит страны Восточной Европы. Также Джонсон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Джонсон также объявил об усилении военного вклада страны в НАТО из-за угрозы усиления российской эскалации вокруг Украины.
Комментарии