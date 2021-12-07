Россия активизировала пропагандистскую кампанию против Украины

Кремль может использовать пропаганду перед вторжением. Фото: Pexels

Россия в последние недели активизировала дезинформацию против Украины в соцсетях и СМИ.

Такой уровень пропаганды был в 2014 году перед вторжением РФ в Украину, сказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на Kyiv Stratcom Forum 2021, передает Укринформ.

"В последние недели мы наблюдаем значительный всплеск активности в социальных сетях, распространяющий антиукраинскую пропаганду, приближаясь к уровню, который последний раз наблюдался накануне вторжения России в Украину 2014-го", - отметила она.

Москва ложно изображает противника как агрессора, чтобы оправдать спланированные военные действия. Теперь российские СМИ обвиняют Украину и НАТО в агрессии.

Реакция Украины и ее иностранных партнеров на угрозу должна быть не только быстрой и эффективной, но и согласованной и конструктивной.

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"Устойчивость Украины также зависит от реакции все более активной общественности, текущей работы принципиальных СМИ и гражданского общества, а также эффективного сотрудничества и поддержки со стороны украинского народа, включая Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности", - резюмировала Квин.

В Черновицкой области киберполиция обнаружила ботоферму, специализировавшуюся на оправдании вооруженной агрессии, дискредитации украинской власти и продвижении антивакцинаторских идей. Фейковые аккаунты также использовали в мошенничестве по сбору денег на лечение детей.