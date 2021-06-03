Российского политтехнолога не пустили в Украину

Российскому политтехнологу запретили въезд в Украину. Фото: dpsu.gov.ua

Во время паспортного контроля в аэропорту Борисполь пограничники отказали в пропуске российских политтехнологов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Гражданин РФ летел в Украину авиарейсом из Дубая. Во время паспортного контроля пассажиров самолета было установлено, что в отношении указанного лица есть поручение государственных органов, запрещающее ему въезд в Украину", - говорится в сообщении.

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Пограничники добавили, что по имеющейся информации, этот человек ранее сотрудничал с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом. Ему отказали в пропуске и отправили обратным рейсом.

Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Госпогранслужбе сообщает, что речь идет о российском политтехнолога Игоре Шувалове.

В Одессе полицейские задержали криминального авторитета из Закавказья. 32-летний иностранец был "доверенным лицом" и представлял интересы "вора в законе" из Российской Федерации на территории Украины. В сентябре прошлого года похитил наградное оружие в полицейского.