РФ хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине

Совбез ООН хотят отменить. Фото: Reuters

Россия хочет отменить открытое заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого планируется обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной.

"Я не могу припомнить другого случая, когда член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные необоснованные утверждения и предположения в качестве угрозы международному порядку от кого-то другого", - написал заместитель посла России в ООН в Twitter.

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"Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот явный пиар-ход, позорящий репутацию Совета Безопасности ООН", - добавил заместитель посла.

США созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН. Хотят обсудить "угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границах Украины и в Беларуси".