РФ готовит провокации в Украине с территории Беларуси - разведка

Российские войска готовят провокации в Украине. Фото: Радио Свобода

Российским военным, находящимся на территории Беларуси, раздали шевроны белорусских вооруженных сил.

Таким образом РФ готовит новые провокации против Украины, в Facebook пишет волонтер, координатор гражданской инициативы "Стоп-Террор" и глава общественной организации "Безопасность и взаимодействие в Украине" Семен Кабаев, ссылаясь на данные разведки.

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Возможно, агрессор готовится к вторжению "под чужим флагом"

"По данным разведки, личный состав Вооруженных сил РФ, сосредоточенный на юге Беларуси, получает шевроны Вооруженных сил Беларуси. Для того чтобы совершить вторжение под чужим флагом и этим переложить ответственность за вторжение на Беларусь", - подчеркнул волонтер.

Россия готовится к полномасштабному нападению на Украину в течение ближайших 48 часов. Нападение произойдет не только со стороны оккупированных территорий на Востоке. Якобы планируется масштабное наступление на Киев.