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суббота, 08 июня 2019 13:38

Решение о замене Виктора Бондаря было принято сразу после президентских выборов - глава политсовета "Возрождение" Пилипенко

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Решение о замене Виктора Бондаря было принято сразу после президентских выборов - глава политсовета &quot;Возрождение&quot; Пилипенко

"Решение о замене главы Партии "Відродження" Виктора Бондаря было принято сразу же после его провального результата на последних президентских выборах. Политический совет и Центральная Контрольно-ревизионная комиссия партии рекомендовали рассмотреть этот вопрос на следующем партийном съезде, который был перенесен из-за объявления досрочных выборов в парламент. Виктор Бондарь об этом решении знал. Но на днях решил своими громкими постами в Facebook заработать баллов для самопиара", – об этом говорится в заявлении председателя Политического совета Партии "Відродження" Владимира Пилипенко.

Так в политсиле отреагировали на вчерашнее заявление народного депутата Виктора Бондаря, который на своей странице в Facebook сообщил о выходе из Партии "Відродження" и сложении полномочий главы партии.

Владимир Пилипенко также сообщил, что Партия "Відродження" присоединилась к объединению настоящих оппозиционных сил и будет участвовать в досрочных парламентских выборах.

Напомним, вчера, 7 июня, пять оппозиционных партий заявили о совместном участии в парламентских выборах и заключили Меморандум единства оппозиционных сил. В состав объединенной команды вошли представители партий "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Відродження", "Доверяй Делам", "Наши".

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Дата
08
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