Разведка опубликовала список объектов, которые могут заминировать боевики

Россия рассматривает возможность организации теракта на одном из предприятий так называемых ДНР и ЛНР.

Он должен привести к технологической катастрофе в регионе, гибели значительного количества местных жителей и созданию повода для нападения, так называемого "casus belli". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Минобороны представило объекты, вероятность совершения терактов на которых, учитывая масштаб и угрозу негативных последствий, наиболее возможно.

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"Украинским языком предоставлена ​​имеющаяся в ГУР МО Украины информация, на русском языке – информация из вышеупомянутых псевдореспублик", - говорится в сообщении.

Потенциально опасные объекты, размещенные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях согласно аналитике ГУР МО Украины:

В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении. Об этом сообщают американские СМИ.