"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду

За "верность" из Офиса президента "слуги" будут получать "поощрение", говорит Бобыренко. Фото: Громадское телевидение

Офис президента Владимира Зеленского продолжает влиять на Верховную Раду. Именно на Банковой будут писать бюджет. А при первой возможности попытаются снять спикера парламента Дмитрия Разумкова. Такое мнение Gazeta.ua озвучил политолог Виктор Бобыренко.

"В Офисе президента при возможности захотят снять Разумкова. Потому что между Зеленским и им конфликт. Для следующего президентского срока нужен рейтинг. Верховная Рада должна быть инструментом. Зеленскому нужен спикер, который не имеет политических амбиций, послушный", – говорит Бобыренко.

Добавляет: "Стефанчук был бы удобнее. Но пока "валить" Разумкова нельзя. С ним может отколоться группа депутатов. Он может попытаться строить собственную команду на следующие выборы. Например, идти с Гройсманом. Амбиции Зеленского – снять Разумкова. При первой возможности сделают это".

Главный вопрос этой сессии Рады – принятие сбалансированного бюджета, говорит Бобыренко. "Мажоритарщики из групп "Доверие" и "За будущее" захотят увеличения финансирования на округа на программу соцэкономического развития. Иначе – не дадут голосов. У самих "слуг" может не хватить. Интрига будет вокруг того, каким должен быть дефицит бюджета. Не будет интриги лишь в том, что бюджет будут писать не в Кабмине, а в Офисе президента", – говорит политолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" давил на председателя Антикоррупционного суда - СМИ

За "верность" с Офиса президента "слуги" будут получать "поощрение", говорит Бобыренко. "Ходить будут в ОП как просители. Получать подачки. Главная – субвенция на программы соцэкономического развития. Ее минимум оставят на уровне 6 миллионов. Но я думаю, увеличат. Это лояльность в обмен на пирожки. Офис президента продолжит занимать ведущую роль", – отмечает политолог .

Зеленский держит рейтинг, до парламентских выборов много "слуг" постараются сохранить позиции в его команде, рассказывает Бобыренко. Добавляет: "Количество мест уменьшится. Поэтому многие депутаты будут выявлять лояльность к Зеленскому. Конкуренция будет и в округах. Такие, как Дубинский или Бужанский понимают, что в список их не возьмут. Они будут выпадать из системы. Те, кто попадет в списки, должны служить именно Зеленскому, а не Коломойскому или иным олигархам".

7 сентября открыли шестую сессию Верховной Рады девятого созыва. На заседании, кроме нардепов, присутствовали члены правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, генеральная прокурорка Ирина Венедиктова, заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый.