Разумкова отстранили от двух пленарных заседаний

За отстранение Разумкова проголосовали 240 депутатов. Фото: "новостной"

Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний.

Он не будет вести заседания в течение двух пленарных дней.

Такое решение приняли народные депутаты на заседании Верховной Рады во вторник, 5 октября. Проголосовали за - 240 нардепов.

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200 голосов дала фракция "Слуга народа", 16 - "За будущее", 18 - "Доверие". "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" голосовали против.

Против голосовали шестеро членов фракции "Слуга народа". Это Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Олег Воронько, Василий Мокан и Нелли Яковлева.

2 октября депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Спикер допустил "большую ошибку", сказал президент Владимир Зеленский. Основным кандидатом на должность председателя Верховной Рады "слуги" рассматривают Руслана Стефанчука.