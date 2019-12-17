Разумков закрыл вечернюю Раду. Говорят, под парламентом - спектакль

О закрытии спикер объявил сразу после открытия вечернего заседания.

В Верховной Раде решили не проводить вечернее заседание.

Председатель ВР Дмитрий Разумков преждевременно закрыл заседание парламента. Это сделал после консультаций с руководителями фракций, пишет "Укрінформ"

О закрытии спикер объявил сразу после открытия вечернего заседания.

"Кто-то очень не хочет, чтобы в этом году была отменена депутатская неприкосновенность. Это первое. Что нам люди говорят офрекордс? У нас на этой неделе также законопроекты о легализации янтаря. И эти доходы уже заложены в доходную часть бюджета и нам тоже говорят, что не будет для вас никакого янтаря, будем блокировать и делать все что угодно, чтобы этого не случилось.

Третье. Есть законопроект, что все одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет получают специальные выплаты. Говорят, что вы от этого получите много политических баллов и тоже этого не надо делать.

Четвертое. 80 тысяч одиноких сирот тоже получат дополнительную финансовую помощь. Это тоже не надо, улучшает политические позиции партии "Слуга народа". Вот что происходит. Это никак не связано с никакой землей.

То что сейчас происходит там (под Верховной Радой - Gazeta.ua.) это спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады, которое фактически уже сорвано. Мы договорились, что мы просто откроем сессию и закроем", - сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Українська правда"

Он также рассказал, что если другие фракции продолжат блокировать трибуну, то "Слуга народа" будет ее разблокировать.

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17 декабря во время митинга под Верховной Радой против принятия закона о рынке земли произошли столкновения между представителями "Нацкорпуса" и правоохранителями.