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пятница, 19 июля 2019 01:31

Разумков заговорил на украинском

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Разумков заговорил на украинском
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на телеэфире начал разговаривать на украинском языке. Фото: NewsOne

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков перешел на украинский язык в эфире.

Это произошло в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

Разумков на несколько вопросов ответил на украинском. На это обратила внимание ведущая и попросила объяснить, что повлияло на языковую политику чиновника.

"Вы так органично говорите на украинском языке, что я даже не заметила. А что - что то освятилось, или все-таки закон (об украинском языке как государственном)?".

Разумков сразу же перешел на русский.

"Я могу спокойно разговаривать и на русском, и на украинском. У меня была возможность пообщаться во Львове вчера. Мы прекрасно общались с жителями Львова и на украинском языке, и на русском языке. С некоторыми, с гостями западной столицы, пришлось пообщаться на английском. Поэтому на самом деле я в очередной раз, объехав всю страну, убедился, что мы достаточно неплохо понимаем друг друга, когда в этом нет политики. И я уверен, что эти вопросы - важные. Но вопросы мира, стабильности, борьбы с коррупцией сегодня беспокоят людей гораздо больше", - сказал Разумков.

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Политик добавил, что вопрос языка не так остро стоит и на Донбассе.

"На прошлой неделе мне довелось побывать в Луганской и Донецкой областях. Вас возможно это удивит, но и там говорил на украинском и русском языках. И прекрасно меня понимали, и ни у кого не было никаких вопросов или претензий по поводу языка. Были претензии, что нет воды, транспорта, относительно коррупционных схем на линии разграничения - кто у кого и за сколько возит, было много других претензий. Но то, на чем пытаются пиариться политики, оно было очень второстепенным. Я думаю, что эти выборы это подтвердят. И мы сможем найти точки соприкосновения, которые позволят нам с вами объединить эту страну и никакие политические технологии не смогут повлиять", - отметил Разумков.

Ранее на эфирах Разумков говорил по-русски. Говорил, что заговорит на украинском, когда станет нардепом. Впоследствии нашел еще одну причину - до момента деоккупации Донбасса и Крыма.

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