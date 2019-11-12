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вторник, 12 ноября 2019 13:46

Разумков "сделал" Киву
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Фото: Ян Доброносов
Кива с кумом Путина Медведчуком.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высмеял нардепа от "ОПЗЖ" Илью Киву.

Это произошло на заседании во вторник.

Кива принес на трибуну маску персонажа американских комиксов Джокера.

"Мы не боимся резиновых масок", - сказал Разумков.

Это вызвало смех в зале.

"Панч от спикера", - прокомментировал нардеп Роман Грищук.

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Илья Кива на заседании Верховной Рады ласкал гениталии.

Соответствующее видео появилось в сети.

На столе члена фракции ОПЗЖ лежал телефон с "Юлией. Конкурс Красоты. Одесса".

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12
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