Разумков рассказал, когда предоставит отчет о своей работе

Отчет о работе на должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутаты получат утром 7 октября.
"Завтра утром получите отчет головы. Он просто только вечером (6 октября - ред.) был подготовлен ... Вчера была запущена процедура. Она должна быть 10 дней. Сегодня был отчет Счетной палаты. Завтра будет отчет председателя ВР. Можно было сделать это в нормальные сроки, но я же не затягиваю этот процесс", - сообщил Разумков в эфире телеканала "Украина 24".
Согласно регламенту Верховной Рады, решение о включении в повестку дня сессии ВР вопроса об отзыве с должности председателя ВР принимается на пленарном заседании, следующем за днем внесения такого предложения.
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Одновременно парламент дает поручение Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году. Спикер парламента готовит отчет о своей работе и о выполнении сметы ВР в текущем году.
Этот отчет и заключение Счетной палаты предоставляются народным депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения вопроса на пленарном заседании.
7 октября Верховная Рада рассмотрит отзыв Разумкова с должности.
5 октября парламент отстранил его от ведения двух пленарных заседаний.
Ранее депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова.
Среди кандидатов на спикера рассматривают Корниенко и Стефанчука.
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