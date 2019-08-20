Разумков не смог оценить 100 дней Зеленского: "Идет саботаж по всем направлениям"

У Зеленского не было "своего" министра обороны, генпрокурора, председателя СБУ, главы МИД, говорит политик. ФОТО: Офис президента

Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не смог оценить 100 дней работы президента Владимира Зеленского, опираясь на отсутствие достаточного количества инструментов для его работы.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Оценивать реально 100 дней не представляется возможным по одной причине: для того, чтобы полноценно оценить эффективность работы того или иного чиновника или менеджера, нанятого украинским народом, нужно понимать, какие полномочия, функциональные обязанности и инструменты ему были переданы для реализации поставленной задачи", - сказал Разумков.

В Зеленского не было "своего" министра обороны, генпрокурора, председателя СБУ, главы МИД, говорит политик.

"Идет саботаж по многим направлениям. Абсолютно неконструктивная, на мой взгляд, позиция Верховной Рады, далеко не всегда присутствует взаимопонимание с кандидатами в министры, многое другое. То есть, он находился в достаточно антагоничном к нему окружении, а потому оценивать его работу полноценно, наверное, тяжело".

Более 43% поддержки "Слуги народа" на парламентских выборах Разумков назвал "промежуточной оценкой" деятельности Зеленского.

"Если мы с вами посмотрим результаты Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты и результаты на парламентских выборах, то "медовый месяц", о котором вы упомянули, имеет несколько иную тенденцию, а не убывающую, а наоборот, растущую, особенно в той же Львовской области. Соответственно, доверие к президенту и его команды растет".

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8-го созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.