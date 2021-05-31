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понедельник, 31 мая 2021 19:48

Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского

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Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
"Разумков самый большой конкурент для Зеленского и "Слуги народа", говорит Ярослав Юрчишин. Фото: "Радио Свобода"

Президент Владимир Зеленский предложил возобновить обязательную проверку советников и помощников председателя Верховной Рады. Так начал на опережение подчеркивать ошибки Дмитрия Разумкова, ибо тот является его ближайшим конкурентом. Спикер ВР делает выпады в ответ, рассказывает Gazeta.ua народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Предложение главы ВР вернуться также к декларированию сотрудников Офиса президента и советников Кабинета министров – это выпад в сторону Зеленского, говорит Юрчишин.

"Когда Банковая начинает критиковать председателя Верховной Рады, то надо оглянуться, какая ситуация в ОП. В должности заместителя руководителя Офиса президента находится человек, который находится под расследованием НАБУ. Разумков самый большой конкурент для Зеленского и "Слуги народа". Офис Зеленского начал на опережение подчеркивать ошибки в деятельности Рады, Разумкова персонально. Как ответ – Разумков позволяет себе подчеркивать ошибки президента. Для украинцев важно, чтобы эта борьба приводила к положительным результатам в борьбе с коррупцией", – отмечает Юрчишин.

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Верховная Рада допустила несколько существенных ошибок в сфере борьбы с коррупцией, уточняет нардеп. "Когда восстанавливали ответственность за ложь в декларациях, ВР не смогла восстановить ее полноценно – сейчас нет ответственности в виде заключения. Подписи под этим стоят в первую очередь председателя ВР, затем президента. Президент подал альтернативу, чтобы ответственность в виде заключения вернуть. Но Рада не спешит это рассматривать", – говорит Юрчишин.

Также добавляет: "В свое время по представлению большинства ВР отменила декларирование помощников председателя парламента, как и патронатной службы, которая якобы не имеет прямого влияния на решения. В Украине потребность декларирования и сообщений о работе по совместительству помощников таких высоких должностей имеет смысл. Если Разумков внесет такое предложение, то голоса найдутся".

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Советники президента имеют большее влияние, чем советники спикера, говорит нардеп.

"Важно контролировать, с каким состоянием люди заходят на эти должности, с которыми выходят. Это соответствует тем подходам, с которых начинал Зеленский. Но потом нашлись технологии, которые позволили поменять название Администрация президента на Офис, советников Зеленского вывели из-под декларирования. Это чрезвычайно влиятельные должности. Мы должны видеть, не имеют ли они дополнительных доходов, не способствуют они своему бизнесу инструментами, которые дает должность", – говорит Юрчишин.

Председатель ВР Дмитрий Разумков накануне заявил, что поддерживает предложение президента Владимира Зеленского по восстановлению обязательной полной проверки деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника председателя ВР. Зеленский предложил внести изменения в положения Закона "О предупреждении коррупции" относительно помощников и советников председателя Верховной Рады Украины.

Разумков добавил, что стоит также вернуться к норме закона, которая была в 2019 году, относительно декларирования сотрудников Офиса президента и советников Кабинета министров.

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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