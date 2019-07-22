Разумков готов общаться на украинском - в отдельных случаях

Разумков полгода говорил на эфирах на русском

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков обещает в Верховной Раде разговаривать на украинском языке.

Об этом он сказал на брифинге в штабе партии 22 июля.

"В рамках нынешнего законодательства в Верховной Раде я буду общаться на государственном языке. Но если вы за пределами Верховной Рады захотите говорить со мной по-русски, я не буду возражать", - сказал Разумков.

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В течение всей избирательной кампании лидер и первый номер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков принципиально говорил по-русски. Говорил, что применяет язык страны-оккупанта, "чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". 16 июля вступил в действие закон о государственном языке. Он предусматривает, что украинский язык - обязательный для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.