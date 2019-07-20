Рассказали, насколько участки обеспечены бюллетенями

19 июля все УИК получили бюллетени для голосования на досрочных выборах. Фото: zmi.ck

Все участковые избирательные комиссии получили бюллетени для голосования на внеочередных парламентских выборах.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга сообщила, что в течение 19 июля все бюллетени должны быть доставлены на участки, передает УНН.

20 июля в ЦИК подтвердили, что все участковые избирательные комиссии получили бюллетени для голосования.

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся в воскресенье, 21 июля.

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В Украине в полночь 20 июля начался "день тишины" перед внеочередными выборами в Верховную Раду. Запрещена любая предвыборная агитация кандидатов в народные депутаты на парламентских выборах.