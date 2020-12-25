Рассказали, будут ли в Украине досрочные парламентские выборы

Оснований для досрочных парламентских выборов нет - Разумков. Фото: president.gov.ua

Предпосылок для досрочных парламентских выборов нет.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов, передает пресс-служба ВРУ.

"Если мы говорим о работе парламента, то сегодня он работает. Вы видите и количество законов, которые мы рассматриваем, и количество народных депутатов, которые непосредственно участвуют в работе Верховной Рады, как в зале, так и за ее пределами, и многие другие вещей. Они доказывают, что сегодня парламент является дееспособным", - отметил он.

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Разумков также отметил, что надеется на то, что причин для досрочных парламентских выборов не будет и в дальнейшем. В то же время, если предпосылки таки возникнут, тогда он будет действовать в рамках закона.

"Любая политическая сила всегда должна быть готова к выборам", - добавил председатель ВРУ.

Фракция "Голос" внесла в Верховную Раду законопроект о возвращении в законодательство нормы о лишении свободы за недостоверное декларирование. Самое суровое наказание предусмотрено как за умышленное недостоверное декларирование на сумму более 4,5 млн грн, так и за умышленное недекларирование.