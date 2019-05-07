Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации

В ВР внеси постановления на инаугурацию на 19 и 28 мая. Фото: freeradio.com.ua

Если в Верховной Раде не наберется достаточное количество голосов для даты инаугурации, ее определит спикер парламента.

Об этом сказал народный депутат Павел Ризаненко в эфире телеканала "Прямой".

"3 мая были обнародованы результаты выборов. Соответственно, до 2 июня должна состояться инаугурация. Все остальное зависит от воли и решения Верховной Рады и ее председателя, а не от новоизбранного президента Зеленского.

Статья 165 регламента Верховной Рады говорит, что Верховная Рада по согласованию с новоизбранным президентом определяет дату в пределах этого срока. Если Верховная Рада не сможет, то решение о дате инаугурации принимает единолично ее глава. Новоизбранный президент не имеет возможности предлагать или определять дату, он согласовывает или не согласовывает дату, которую предлагает Верховная Рада", - объяснил Ризаненко.

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После встречи с руководителями фракций и групп Владимир Зеленский сообщил, что Верховная Рада 14 мая назначит дату его инаугурации. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая. Тогда он сможет распустить Верховную Раду - по закону, имеет право сделать это до 27 мая. В Верховной Раде зарегистрировали несколько постановлений о проведении торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом. Для инаугурации предлагают даты 19 и 28 мая.