Раскол. Депутаты "Голоса" хотят переизбрать руководство

В "Голосе" хотят перемен. Фото: РБК

Народные депутаты от "Голоса", которых ранее руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, обнародовали совместное заявление, в котором требуют провести переизбрания руководства и проведения внеочередного съезда партии.

Подписанты считают, что в последнее время руководство партии и фракции "используют "Голос" как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара и подыгрывания власти". Текст документа выложила на своей странице в Facebook нардеп Александра Устинова.

Они заявили, что не разделяют отказ руководства от защиты антикоррупционных органов и от борьбы с коррупцией, а зарегистрированный руководством партии и фракции законопроект № 5253 считают давлением на Национальное агентство по предотвращению коррупции.

"Мы разочарованы отказом руководством партии и фракции подписывать постановление об увольнении генпрокурора Венедиктовой. Мы осуждаем ведение руководством переговоров о возможной коалиции со "Слугой народа". Мы не видим себя в коалиции с политической силой, которая покрывает Татарова и Степанова, назначает Шкарлета и бросает за решетку политзаключенных", — отметили депутаты.

Также они осудили решение руководства поддержать мемориальный проект Бабьего Яра, который курируют и финансируют российские олигархи.

Подписанты заверили, что возмущены нарушением принципов внутрипартийной демократии и прозрачности со стороны руководства партии, которое единолично принимает решения о расходах и не желает обнародовать отчеты о потраченных партийных средствах.

В связи с этим народные депутаты требуют провести съезд и переизбрать руководство партии.

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30 марта состоятся сразу три внеочередных заседания Верховной Рады. Кроме Донбасса и экономики, депутаты обсудят разрисованный Офис президента.