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вторник, 07 мая 2019 17:02

Раде предлагают провести инаугурацию в 2 этапа

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Раде предлагают провести инаугурацию в 2 этапа
Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая - в День памяти жертв политических репрессий. Фото: blin.mk.ua

В Верховной Раде Украины зарегистрировали постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского в 2 этапа.

Автор инициативы Сергей Каплин объяснил свое предложение в Facebook.

"Инаугурация должна пройти в 2 этапа. Первый - формальный, 19 мая в Раде. Второй - протокольный, 3 июня на "Олимпийском" или во дворце "Украина". На инаугурации президент должен заявить об инициативе роспуска парламента и объявить о внесении ряда законопроектов: о новой избирательной системе, импичменте, снятии неприкосновенности", - написал Каплин.

При этом он не принял во внимание, что по закону распустить парламент новоизбранный президент может не позднее, чем за полгода до очередных выборов ВР. Они должны состояться 27 октября. Поэтому 3 июня объявлять о роспуске будет поздно.

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После встречи с руководителями фракций и групп Владимир Зеленский сообщил, что Верховная Рада 14 мая назначит дату его инаугурации. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая. Тогда он сможет распустить Верховную Раду - по закону имеет право сделать это до 27 мая.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал выбор 19 мая.

В Верховной Раде зарегистрировали несколько постановлений о проведении торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом. Для инаугурации предлагают даты 19 и 28 мая.

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07
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