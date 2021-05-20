Раде предлагают признать ХАМАС террористической организацией и осудить обстрелы территории Израиля

Проект постановления предусматривает осуждение обстрелов Израиля. Фото: president.gov.ua

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об осуждении деятельности радикальной исламской организации ХАМАС и признании её террористической.

Соответствующий документ № 5530 авторства нардепа от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк появился на сайте парламента 20 мая.

Проект постановления предусматривает осуждение обстрелов Израиля боевиками ХАМАС, а также поручение Генеральному прокурору инициировать признание в Украине ХАМАС террористической организацией через решение суда. Ожидается рассмотрение документа Комитетом парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Проект постановления уже поддержали свыше 80 депутатов разных фракций.