Рада сделала шаг к ответственности за надругательство над могилами бойцов и ношение камуфляжа

Законопроект взяли за основу и направили на доработку. Фото: vin.gov.ua

Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об ответственности за незаконное ношение военной формы и надругательство над местом захоронения воинов АТО и ООС.

Законопроект поддержали 229 народных депутатов.

Документ предлагает наказывать ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет лиц, совершивших надругательство над могилами или памятниками участников АТО, ООС, Небесной сотни, борцов за независимость Украины в ХХ в.

Также законопроект предусматривает наказание за незаконное ношение орденов, медалей и специальных званий и за ношение военной формы лицами, не причастным к защите страны.

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Совет обороны Винницкой области приняла решение о запрете ношения гражданским лицам военной формы. На случаи безосновательного ношения военной формы будут реагировать правоохранительные органы, осуществляя проверку документов и возможную принадлежность к незаконным военным формированиям.