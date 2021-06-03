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четверг, 03 июня 2021 12:57

Рада признала режим Лукашенко угрозой международной безопасности

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Рада признала режим Лукашенко угрозой международной безопасности
Протасевича и всех политзаключенных режима Лукашенко призвали немедленно освободить. Фото: Александр Клименко

Верховная Рада согласовала заявление об инциденте с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске и задержании оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Постановление поддержали 280 нардепов.

Режим Александра Лукашенко назвали угрозой международной безопасности. Белорусские власти своими действиями поставили под угрозу безопасность экипажа и пассажиров, а также нарушили международные правила гражданской авиации.

Рада выразила поддержку Кабмину в усилении санкций в отношении белорусских авиакомпаний и подтвердила солидарность с государствами-партнерами, в частности, относительно прекращения воздушных сообщений с Беларусью.

Украинские парламентарии призвали Международную организацию гражданской авиации безотлагательно провести расследование "неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил". В Раде также осудили задержание белорусскими силовиками оппозиционера и основателя крупнейшего оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA.

Протасевича и всех политзаключенных режима Лукашенко призвали немедленно освободить, а также остановить произвол и пытки, к которым прибегают силовики в Беларуси.

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23 мая самолет Ryanair Афины-Вильнюс развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Однако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси.

Событие вызвало острую реакцию в мировом сообществе.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси, а в МИД Украины подготовили против режима Лукашенко санкционные предложения для СНБО.

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