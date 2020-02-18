Рада почтила минутой молчания погибших на Майдане и на фронте

Во вторник утреннее заседание Верховной Рады началось с минуты молчания.

В сессионном зале зарегистрировались 322 народных депутата.

Спикер Дмитрий Разумков передал слово своему первому заместителю Руслану Стефанчуку.

"Знаем, что эта пленарная неделя это неделя, во время которой происходили события на Майдане. Это неделя, вошедшая в нашу судьбу как неделя Революции достоинства. Давайте все вспомним всех погибших на Майдане минутой молчания. А также всех, кто погиб за Украину, защищая ее государственность и суверенитет", - сказал первый вице-спикер.

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Украина чтит память погибших во время Революции достоинства. Шесть лет назад в столкновениях на Майдане пострадали более 2 тыс. протестующих, 109 из них погибли.