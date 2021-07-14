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среда, 14 июля 2021 20:50

Рада переименовала День защитника Украины: какое название получил праздник

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Рада переименовала День защитника Украины: какое название получил праздник
День защитника переименован в День защитников и защитниц Украины. Фото: ВВС

Верховная Рада переименовала праздник День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

Соответствующее решение приняли сегодня, 14 июля. Законопроект поддержали 317 нардепов.

Теперь государственный праздник называется День защитников и защитниц Украины.

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В пояснительной записке указывается, что переименование будет способствовать гендерно-сбалансированном освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе.

День защитника Украины отмечается с 2014 года, с 2015 года 14 октября является нерабочим днем. До этого в этот день праздновали День украинского казачества.

14 июля православная церковь византийского обряда вспоминает святых мучеников Косму и Дамиана. Братья близнецы жили в III веке. Родились в Аравии в христианской семье. Учились знахарского деле в портовом городе Эгея в Киликии.

Прославились как милосердны и бескорыстны врачи, не брали денег за свою работу, поэтому получили прозвище "бессребреников". Обратили в христианство многих своих пациентов.

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