Рада переименовала День защитника Украины: какое название получил праздник

Верховная Рада переименовала праздник День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

Соответствующее решение приняли сегодня, 14 июля. Законопроект поддержали 317 нардепов.

Теперь государственный праздник называется День защитников и защитниц Украины.

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В пояснительной записке указывается, что переименование будет способствовать гендерно-сбалансированном освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе.

День защитника Украины отмечается с 2014 года, с 2015 года 14 октября является нерабочим днем. До этого в этот день праздновали День украинского казачества.

14 июля православная церковь византийского обряда вспоминает святых мучеников Косму и Дамиана. Братья близнецы жили в III веке. Родились в Аравии в христианской семье. Учились знахарского деле в портовом городе Эгея в Киликии.

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