Рада оставила неприкосновенным товарища Ахметова

Парламент отклонил представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.
"За" проголосовали 163 народных депутата при необходимых 226.
Генпрокурор Юрий Луценко на заседании пояснил, что Колесникова подозревают в злоупотреблении служебным положением в должности председателя Агентства госимущества. По данным следователей, он способствовал отчуждению помещений государственного оборонного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности" в Днепре площадью 7 тыс. м2.
Он подчеркнул, что за разворованное имущество оборонного комплекса грозит до 8 лет тюрьмы.
Колесников обвинения опроверг.
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Дмитрий Колесников в 2000-х был руководителем горного предприятия Рината Ахметова. Во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Днепропетровскую область. В 2010-2012-х был министром промышленной политики в правительстве Азарова.
18 января 2018-го был одним из 36 депутатов, голосовавших против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
Эксперты причисляют его к так называемой "группе влияния" Ахметова во фракции.
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