Рада оставила неприкосновенным товарища Ахметова

Эксперты причисляют Колесникова к так называемой "группе влияния" Ахметова во фракции. Фото: ukrinform

Парламент отклонил представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.

"За" проголосовали 163 народных депутата при необходимых 226.

Генпрокурор Юрий Луценко на заседании пояснил, что Колесникова подозревают в злоупотреблении служебным положением в должности председателя Агентства госимущества. По данным следователей, он способствовал отчуждению помещений государственного оборонного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности" в Днепре площадью 7 тыс. м2.

Он подчеркнул, что за разворованное имущество оборонного комплекса грозит до 8 лет тюрьмы.

Колесников обвинения опроверг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада не смогла снять неприкосновенность с Вилкула

Дмитрий Колесников в 2000-х был руководителем горного предприятия Рината Ахметова. Во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Днепропетровскую область. В 2010-2012-х был министром промышленной политики в правительстве Азарова. 18 января 2018-го был одним из 36 депутатов, голосовавших против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Эксперты причисляют его к так называемой "группе влияния" Ахметова во фракции.