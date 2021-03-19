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пятница, 19 марта 2021 14:44

Рада на 3 недели уходит на карантин

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Рада на 3 недели уходит на карантин
Народные депутаты будут работать не в сессионном зале, а в комитетах, комиссиях, фракциях. Фото: Александр Клименко, rada.gov.ua

Верховная Рада до 13 апреля отменила очередные пленарные заседания из-за локдауна в столице.

Нардепы поддержали соответствующий проект постановления. "За" проголосовали 298 народных избранников.

"С 29 марта по 2 апреля народные депутаты будут работать не в сессионном зале, а в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях. С 5 по 9 апреля по календарному плану также работа в комитетах, фракциях и группах. Необходимость соблюдать условия работы, которые бы не предусматривали работу народных депутатов в форме проведения пленарных заседаний, обусловлена целью предотвратить распространение инфекции", - сказано в тексте документа.

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С 20 марта в Киеве ужесточают карантин. Ввели строгие ограничения на 3 недели - до 9 апреля включительно.

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