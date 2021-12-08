Путин стремится возродить Советский Союз - Нуланд

Путин рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин видит свое предназначение в том, чтобы возродить СССР.

Такое опасение высказала 7 декабря заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в Сенате. Путин рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния.

"В качестве проекта своего наследия он стремится воссоздать Советский Союз. А после, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным, или он решит пойти дальше?", - сказала она.

Нуланд также отметила, что Путин недооценивает США и европейских союзников, которые готовы противостоять агрессии РФ.

"Есть множество причин, почему никому из нас не стоит желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для России", - добавила заместитель госсекретаря США.

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Нуланд также заявила, что президент США Джо Байден не пошел на уступки Путину по расширению НАТО. В разговоре с Путиным президент США заявил, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Эти вопросы решают только члены Альянса и страны-кандидаты. Кроме того, Вашингтон усилит своих союзников по НАТО в Восточной Европе, если Кремль решится на вторжение в Украину.