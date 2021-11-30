Путин прокомментировал слухи о войсках на границе с Украиной

Путин предлагает Украине помириться с Россией. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин утверждает, что дело не в войсках на границе с Украиной, а нужно налаживать отношения между государствами.

Об этом он заявил на инвестиционном форуме, сообщает издание "Риа Новости".

Он сказал, что о введении войск говорили ещё вначале года, но этого не произошло. Поэтому нужно налаживать отношения, и тогда угроз никто чувствовать не будет.

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"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет ощущать", — рассказал президент России.

Россия с 15 ноября активно увеличивает боеготовность для масштабной эскалации на границе с Украиной. Для этого перебрасывает войска и технику в оккупированный ею Крым. По оценкам украинской стороны, Россия уже сосредоточила у границ Украины, включая временно оккупированные территории Крыма, а также Донецкую и Луганскую области около 40 батальонных тактических групп или 115 тыс. военных.