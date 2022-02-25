Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся

"Единственное, чему учит история, – это тому, что власть преходящая, а успех в мире эфемерен", – именно так писал известный британский историк Норман Дэйвис. Действительно, после оккупации Крыма в 2014 году у президента России Путина были самые высокие рейтинги в РФ, а некоторые в мире были в неподдельном восторге от действий "зеленых человечков".

Почти так же в зените могущества был и СССР во времена после Второй мировой войны, когда Сталин безоглядно руководил почти всей Центральной и Восточной Европой, опираясь на могущественную армию, ряд коммунистических партий и некоторых западных интеллектуалов, введенных в заблуждение советской пропагандой. Однако вскоре он допустил огромную ошибку, когда пошел на жесткую конфронтацию с Западом и создал первый Берлинский кризис. Вероятно, стоит упомянуть, что в ответ на введение новой западной дойчмарки, в июне 1948 года СССР заблокировал наземные пути сообщения с Берлином, что должно было привести к недостатку продовольствия в городе и заставить западные государства пойти на уступки. США и Британия проявили решительность и организовали воздушный мост в Берлин, и смогли поставить более двух миллионов тонн продуктов к маю 1949-го. Цена была крайне большая – погибли 73 пилота. Однако это было однозначное политическое и пропагандистское поражение Советского Союза.

Мы навсегда запомним наших друзей. Тех, кто подставил нам плечо в эти сложные дни и тех, кто собирается это сделать, говорит Олег Белоколос. Фото: ООС.

В западных странах произошла существенная переоценка военных концепций и планов применения войск на европейском театре военных действий

Для нас же сегодня особенно интересны прежде всего стратегические последствия этого проигрыша Сталина: вместо относительно слабой и нейтральной Германии перед ним фактически предстали два немецких государства, западное из которых оказалось в разы мощнее. Соединенные Штаты получили повод и стимул для обеспечения своего мощного военного присутствия в Западной Германии, а по сути – в центре Европы. В западных странах произошла существенная переоценка военных концепций и планов применения войск в европейском театре военных действий. Это привело к созданию Североатлантического альянса, который так сейчас ненавидит и которого так опасается сегодняшняя Россия.

Есть и еще один момент – Восточная Германия или Немецкая демократическая республика (ГДР) просуществовала с 1949-го по 1990 год и в большинстве своем строила свой относительно высокий уровень жизни по сравнению с другими странами соцлагеря на поставках сырья и аграрной продукции из Советского Союза по ценам значительно ниже мировых. То есть находилась на содержании СССР и упала в 1990 году, когда он уже не мог больше этого делать.

Путин агрессией решил поднять ставки

В 2014 году Путин агрессией против Украины разрушил достаточно комфортную для России внешнеполитическую среду и получил первый санкционный пакет. В декабре 2021-го он решил еще поднять ставки в своей геополитической игре и одержать еще одну победу.

Как известно, главными требованиями Кремля были отказы Североатлантического Альянса от дальнейшего расширения на Восток и демонтаж уже построенной инфраструктуры в странах, присоединившихся к НАТО после 1997-го. А то, что этот прямой ультиматум, было понятно как из крайне дерзкого содержания и странного перечня претензий, так и практически беспрецедентного в современной дипломатии публичного характера их обнародования.

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Анализ имеющейся информации позволяет считать, что в Москве исходили из того, что для Вашингтона сегодня главным стратегическим конкурентом является Пекин. Поэтому США, не заинтересованные в существенном обострении отношений с Россией, будут склонны пойти на определенные уступки на российских условиях по многим вопросам, включая и предоставление гарантий не вступления в НАТО Украины и Грузии. Некоторым образом дезориентировало россиян и согласие администрации Байдена без всяких предпосылок пойти на продление до 2026-го Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между США и Россией, также известного как "Пражский договор" 2010 года или СНО-ІІІ. Вероятно, в Москве, где уважают лишь грубую силу, расценили этот шаг как индикатор неготовности Белого дома идти на откровенную конфронтацию и решили поиграть в угрозу войны. Свою роль в недооценке НАТО, очевидно, сыграла действительно сумбурная эвакуация натовского контингента из Афганистана.

В Кремле всерьез ошиблись в своих внешнеполитических расчетах

И хотя казалось, что Кремль поначалу действительно получил определенное преимущество, добившись проведения серии срочных встреч по ряду поднятых ею вопросов, на самом деле Россия стала наглядным примером неправильной оценки ситуации на международной арене. В Кремле, очевидно, всерьез ошиблись в своих внешнеполитических расчетах. Такое уже не раз случалось в российской истории. Вспомним хотя бы указанную блокаду Берлина в 1949 году, размещение ядерных ракет на Кубе в 1962 году или вторжение в Афганистан в 1979-м. Кстати, именно перед началом афганской авантюры многолетний министр иностранных дел СССР Андрей Громыко говорил: "Что бы они там [на Западе] ни кричали, соотношение такое, что и пошевелиться больше не смеют. Мы стали действительно великим государством". Как известно, до распада Советского Союза оставалось 12 лет.

США и страны НАТО не подверглись откровенному давлению и прямому шантажу

США и страны НАТО не подверглись откровенному давлению, а порой и прямому шантажу со стороны Кремля. Так что эта фаза зимнего дипломатического наступления России завершилась полным фиаско. Пропагандистская кампания оказась крайне слабой. Стратегия устрашения и публичных угроз также оказалась неэффективной. Напротив, она сработала на консолидацию позиций стран-членов НАТО по неоимперской и крайне опасной политике России. В Альянсе однозначно заявили о том, что принцип "открытой двери" остается основополагающим принципом организации. Также было однозначно заявлено, что Россия не имеет права вето на рассмотрение вопроса о присоединении Украины к НАТО.

Как известно, единственное, на что согласились США и их союзники, – это обсуждение на основе взаимности требований Москвы относительно неразмещения в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, ограничения масштабных учений, предотвращения возникновения опасных инцидентов и налаживания каналов общения между натовскими и российскими военными.

Россия оказалась в тупике

Подняв шум на весь мир относительно "угроз интересам национальной безопасности", Россия оказалась в тупике. Вместо ожидаемых в Москве гарантий относительно "нерасширения НАТО", она получила от Альянса четкое требование: реально отвести войска от границ Украины и осуществить общую деэскалацию ситуации.

Беспрецедентная в своей наглости внешняя политика сегодняшней России непременно будет иметь долгосрочные последствия. В настоящее время создается впечатление, что вместо того, чтобы добиться гарантий не расширения НАТО, Москва может получить совершенно обратное – процесс расширения Альянса. И именно за счет тех, кто осознает, что российская дипломатическая машина будет штамповать свои ультиматумы и дальше, ведь список требований Кремля может быть бесконечным.

Несомненно, одним из результатов российской политики устрашения будет увеличение и укрепление военного присутствия НАТО на своем восточном фланге, в частности в странах Балтии.

Получив такой, мягко говоря, провальный результат, Москву откровенно возмутило и нежелание Киева пойти на безусловное выполнение Минских договоренностей в их интерпретации. Очевидно, в этой связи было принято решение форсировать события.

Алгоритм действий Кремля можно было определить

Решение Кремля признать так называемые ЛДНР стало фактическим продолжением реализации российского внешнеполитического курса с 2014 года. Алгоритм действий Кремля можно было определить по содержанию известного обращения Путина "по случаю присоединения Крыма". В частности, именно тогда были обнародованы тезисы президента РФ о том, что: "российский народ стал одним из наиболее разделенных народов в мире", "Россия может вмешиваться там, где есть попытки лишить россиян исторической памяти и родного языка, сделать их обьектами принудительной ассимиляции", "Россия – самостоятельный, активный участник международной жизни, у нее, как и у других государств, есть национальные интересы, которые нужно учитывать и уважать", "Россия должна защищать интересы россиян".

В то же время, кажется, только нам в Украине тогда было очевидно, что наглый захват Москвой Крыма станет только началом так называемого вооруженного мира в Европе, во время которого будет происходить активная подготовка к новому противостоянию. Мы также видели, что РФ будет стремиться изолировать Украину с тем, чтобы придать будущему конфликту локальный характер, нанести болезненное поражение нашему государству. И впоследствии установить свое решающее влияние в регионе. Ведь в Москве уже тогда яростно ненавидели Украину и украинцев, осмелившихся не согласиться с авторитарной моделью управления и анти-западной идеологией, которая активно и системно навязывалась (и сегодня продолжает навязываться) Россией в странах постсоветского пространства.

К сожалению, тогда в начале 2014-го, международное сообщество не осознало всю опасность возможной реализации агрессивного курса РФ. Многие тогда в США и Европе ошибочно считали, что существующий порядок в мире, базирующийся на праве, возможно удержать из-за осуждения действий Москвы в ООН и только санкции - к тому же довольно ограниченного характера.

Москве гораздо больше нравилась бы слабая Украина в "серой зоне" безопасности

Признание так называемых ЛДНР стало ошибкой Путина, почти аналогичной упомянутому выше просчету Сталина. Очевидно, что Москве гораздо больше нравилась бы слабая Украина в "серой зоне" безопасности и еще и повешенная на крючок Минских договоренностей явно выгодных для России.

Пока же наоборот – в Украину поставляют вооружение и из-за нее вводят дополнительные санкции, на ее стороне большинство симпатий мирового сообщества.

Путин проиграл и еще одно сражение – за умы и сердца украинцев. Ведь по всем последним опросам отношение украинцев к России ухудшалось.

Впрочем, как хорошо известно, Россия, давно и достаточно откровенно не считающая страны, образовавшиеся после коллапса СССР, полноценными и жизнеспособными государствами, не будет останавливаться или медлить перед созданием так называемого управляемого хаоса в соседних странах. Именно поэтому нам нужна комплексная и проактивная стратегия асимметричного сдерживания РФ, которая будет учитывать реальный потенциал и предлагать сценарии соответствующего противодействия.

Вероломная агрессия России против Украины, начатая 24 февраля, стала беспрецедентным актом нарушения международного права и актом агрессии со времен завершения Второй мировой войны в Европе. Сегодня, как и тогда мощный мировой альянс должен противопоставить сплоченную мощь захватническим планам Путина и его клики. Агрессивная Россия не остановится. Так как она не остановилась после оккупации Крыма в 2014 году и начала агрессию на Востоке Украины.

Украинцы будут сражаться до победы над захватчиками

Наступление на Украину является лишь прелюдией к пожару, который Путин хочет разжечь в Европе. И на огне которой хочет сжечь порядок, построенный на праве многочисленных международных документов в сфере безопасности, действующих после 1945 года. И первой, кого он пытается бросить в огонь жестокой войны, стала Украина.

Но мы никогда не сдадимся. Украинцы будут биться до победы над захватчиками, которые подло, ночью, как воры и мародеры, пришли на нашу землю и хотят поработить свободный украинский народ.

Мы рассчитываем на жесткую поддержку международного сообщества. Мощные санкции против путинского режима не остановят российские войска, однако ослабят его потенциал.

Мы навсегда запомним наших друзей. Подставивших нам плечо в эти сложные дни и тех, кто собирается это сделать. Победа будет за нами.

Слава Украине!