Путин не готов к разговору с Зеленским – нардеп

Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с РФ. Фото: censor.net

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не имеет смысла.

Об этом заявил в программе "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" нардеп Николай Княжицкий.

"Заявление Владимира Зеленского в парламенте о том, что он готов к переговорам с Путиным показывает слабость нашей позиции.

Во-первых, сам Путин не готов к этому разговору, он не раз об этом говорил. А если готов, то только в том случае, если мы пойдем на какие-то значительные уступки, иначе зачем ему этот разговор. А что будет в результате уступок? Часть населения, очевидно, категорически это не воспримет... И это может привести для серьезного конфликта внутри Украины. А такой конфликт — именно то, что нужно Путину, ведь это для него повод ввести войска, чтобы кому-то "помочь" или атаковать часть нашей территории.

Я не верю, что он сможет захватить всю Украину. Но в том, что он сможет создать для нас серьезные проблемы на юге и востоке, у меня нет никаких сомнений", — сказал он.

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Княжицкий отметил, что Украине будет сложно противостоять нападению своими силами.

"Когда мы часто говорим, что у нас очень сильная армия, то все наблюдатели говорят, что, к сожалению, хотя наша армия по боевому духу стала сильнее - у нас взрывались склады, есть проблемы с вооружением, проблемы с авиацией, с ПВО. И без серьезной западной поддержки мы будем в очень слабой ситуации", — считает он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с РФ. Зеленский считает, что только так Украина сможет вернуть временно оккупированные территории. "8 лет как Россия аннексировала Крым. Я не боюсь говорить всем и россиянам. Именно поэтому я не боюсь прямого разговора с ним (Путиным – ред.). Мы не боимся прямого диалога, мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину", – сказал президент Украины.