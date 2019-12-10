Путин на саммите ходил в туалет в сопровождении 6 охранников

Соответствующее видео опубликовал корреспондент BBC Украина Джона Фишер в Twitter.
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So I'm counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 9 декабря 2019 г.
9 декабря в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". В нем приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Перед саммитом глава украинского государства провел двусторонние переговоры с лидерами Франции и ФРГ. Переговоры в рамках четверки были прерваны для встречи с глазу на глаз Зеленского с Путиным.
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