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вторник, 10 декабря 2019 09:50

Путин на саммите ходил в туалет в сопровождении 6 охранников

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Автор: скриншот видео Jonah Fisher
 

Соответствующее видео опубликовал корреспондент BBC Украина Джона Фишер в Twitter.

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9 декабря в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". В нем приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Перед саммитом глава украинского государства провел двусторонние переговоры с лидерами Франции и ФРГ. Переговоры в рамках четверки были прерваны для встречи с глазу на глаз Зеленского с Путиным.

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Дата
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