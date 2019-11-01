Путин использует разведение на Донбассе - Бутусов

Путин не собирается уходить из оккупированного Донбасса, говорит журналист Бутусов. Фото: Reuters

Россия использует разведение войск на Донбассе в своих целях.

Об этом сказал журналист Юрий Бутусов в эфире телеканала "Україна".

"Видим, что Россия преследует легитимизацию любой ценой оккупационной администрации. Они в каждом своем жесте подчеркивают, что Украина ведет переговоры с ЛНР-ДНР, что это не переговоры с Россией. Они используют сейчас в своих целях разведение войск, для того, чтобы продолжить игру - представление того, что якобы на территории Украины есть некие легитимные политические организации, с которыми ведутся переговоры.

И основная цель, которую преследует Путин под этим разведением, это никакой не мир и не возвращение оккупированных территорий. Никто не собирается нам просто так, по "доброй воле" возвращать оккупированный Донбасс. Ни малейших поползновений, попыток, намеков Россия в этом плане не делает. А наоборот подчеркивает, что там уже "власть" есть, они ее поддерживают и они только с этой "властью" собираются работать. Не с Украиной. Никаких выходов на границу после всех этих перемирий не будет", - сказал журналист.

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29 октября в 12:00 возле поселка Золотое-4 Попаснянского района Луганщины начали разводить войска. Украинские силы отошли вглубь на километр. На такое же расстояние перенесли позиции российские боевики. За процессом следили наблюдатели ОБСЕ.