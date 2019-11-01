Путин использует разведение на Донбассе - Бутусов

 
Ексклюзивы
1/5
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 693
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 639
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 135
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 3537
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 252
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1098
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2763
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1836
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 756
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Фото
Все фото
4
6
5
5
3
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Видео
Все видео
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
Кива качался на кресле и показывал язык
Кива качался на кресле и показывал язык
Отмывание краденых средств и борьба с пластиковыми пакетами: онлайн-трансляция из Рады
Отмывание краденых средств и борьба с пластиковыми пакетами: онлайн-трансляция из Рады
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 252
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2763
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1836
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 603
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 ноября 2019
Просмотров: 270
Не вигавкається
Залишаючи віче, він акуратно згорнув прапор і мовив: "Діла не буде. Треба ставити намет". Буденно, наче про риболовлю. Учасник Революції гідності. ...
пятница, 01 ноября 2019 22:23

Путин использует разведение на Донбассе - Бутусов

  Комментировать
Путин использует разведение на Донбассе - Бутусов
Путин не собирается уходить из оккупированного Донбасса, говорит журналист Бутусов. Фото: Reuters

Россия использует разведение войск на Донбассе в своих целях.

Об этом сказал журналист Юрий Бутусов в эфире телеканала "Україна".

"Видим, что Россия преследует легитимизацию любой ценой оккупационной администрации. Они в каждом своем жесте подчеркивают, что Украина ведет переговоры с ЛНР-ДНР, что это не переговоры с Россией. Они используют сейчас в своих целях разведение войск, для того, чтобы продолжить игру - представление того, что якобы на территории Украины есть некие легитимные политические организации, с которыми ведутся переговоры.

И основная цель, которую преследует Путин под этим разведением, это никакой не мир и не возвращение оккупированных территорий. Никто не собирается нам просто так, по "доброй воле" возвращать оккупированный Донбасс. Ни малейших поползновений, попыток, намеков Россия в этом плане не делает. А наоборот подчеркивает, что там уже "власть" есть, они ее поддерживают и они только с этой "властью" собираются работать. Не с Украиной. Никаких выходов на границу после всех этих перемирий не будет", - сказал журналист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сивохо раскритиковали воины и волонтеры

29 октября в 12:00 возле поселка Золотое-4 Попаснянского района Луганщины начали разводить войска. Украинские силы отошли вглубь на километр. На такое же расстояние перенесли позиции российские боевики. За процессом следили наблюдатели ОБСЕ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин использует разведение на Донбассе - Бутусов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
ноября

Умер митрополит

Во Львове началось восстание

Жене сказали, что осудили - чекисты убили украинского поэта

Нашли новый способ борьбы с дифтерией

Самое читаемое
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации Просмотров: 16119
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+)
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+) Просмотров: 14031
Почти 300 тысяч украинцев не смогут получить высшее образование из-за приказа Минобразования
Почти 300 тысяч украинцев не смогут получить высшее образование из-за приказа Минобразования 1 Просмотров: 12952
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях Просмотров: 12852
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
10
 4 Просмотров: 9909
Политика
Представили нового главу Черниговской ОГА
Представили нового главу Черниговской ОГА Просмотров: 108
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
 1 Просмотров: 693
Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета
Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета Просмотров: 1026
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
 1 Просмотров: 7002
НАБУ открыло дело против Кличко
НАБУ открыло дело против Кличко Просмотров: 396
Больше всего комментируют
9
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
8
Зеленский устал - Богдан
5
"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича
5
Сивохо говорит, что ему "надоело воинственное меньшинство"
4
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
Голосов: 13415
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua