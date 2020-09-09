Провайдеров хотят заставить раскрывать данные пользователей для борьбы с киберпреступностью

Депутаты предлагают добавить в доказовго списка источников - электронные доказательства. Фото: Pixabay

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, в котором хотят ввести электронные доказательства и обязать интернет-провайдеров раскрывать данные своих пользователей для борьбы с киберпреступностью. Об этом говорится на сайте парламента.

Авторство законопроекта принадлежит депутату от "Слуги народа" Денису Монастырскому. Сейчас его подписали 13 нардепов из группы "За будущее", "Доверие" и СН.

Нардепы предлагают узаконить взаимодействие провайдеров и правоохранительных органов во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий и доступа к электронной информации.

Для этого операторы должны устанавливать за свой счет специальные приборы, которые будут предоставлять доступ к информации о связи, абонента, получение и маршрут передачи интернет-услуг, их продолжительность и содержание.

Провайдеры же должны помогать правоохранителям во время следственных действий и не разглашать детали оперативно-розыскного процесса.

Депутаты предлагают расширить список доказательств, добавив электронные источники. К таким доказательствам могут относиться электронные документы; виртуальные активы; веб-сайты и страницы; текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения; метаданные и базы данных.

В документе говорится о порядке конфискации виртуальных активов.

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"Виртуальные активы, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния, конфискуются, кроме тех, кто возвращаются владельцу (законному владельцу), а если он не установлен - переходят в собственность государства в установленном Кабинетом министров Украины порядке", - говорится в законопроекте .

Киберпреступность - это нарушения, которые осуществляются с помощью компьютера и в интернете. Объектами киберпреступлений являются персональные данные, банковские счета, пароли и другая личная информация как физических лиц, так и бизнеса и государственного сектора.