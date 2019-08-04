Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции

Верховная Рада должна начать работу не позднее 5 сентября. Кто попадет в коалицию к "Слуге народа", а кто станет оппозицией и как 4 фракции будут делить этот статус Gazeta.ua рассказывает политолог Владимир Фесенко.

Автор: Радио Свобода Единой оппозиции в Верховной Раде не будет. Она будет разнополярной - с одной стороны Медведчук с его фракцией, а с другой - Порошенко, считает политолог Владимир Фесенко Кто станет оппозицией?

Оппозицией будут все те, кто не войдет в парламентское большинство. Но единой не будет. Она будет разная: конструктивная, антизеленська, причем разнополярная - с одной стороны Медведчук с его фракцией, а с другой - Порошенко.

У нас нет закона об оппозиции. Каким бы он мог быть?

Закона об оппозиции нет в большинстве европейских стран. Это очень легко сформулировать для государств с двухпартийной системой. В Украине о нем всегда вспоминает оппозиция в начале работы новой Верховной Рады или во время кризисной ситуации с властью. Этот документ уже 15 лет обсуждают. И проекты были, предложения, но сейчас это невозможно - у нас разная оппозиция. Вот как сейчас понимать - что оппозиция? Когда есть и ОПЗЖ Медведчука, есть партия Порошенко, возможно в оппозиции будет "Батьківщина" и даже "Голос", если не пойдет в коалицию.

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А как определить, кто из них настоящая оппозиция?

Нельзя использовать термин "настоящая" и "ложная оппозиция". С точки зрения формальных условий оппозиция - это те, кто не в правящей коалиции или большинстве. И нет ее первого, второго сорта. Вы не сможете это в законе прописать. Поэтому я не вижу смысла в этом документе, поскольку нет механизма справедливого раздела должностей, функций между различными парламентскими силами. Еще одна непреодолимая проблема - это пророссийские силы, как ОПЗЖ. Если вы пропишете распределение должностей, а они попадут пророссийским силам - что с этим будете делать? Сейчас в регламенте не записано распределение комитетов между коалицией и оппозицией. У нас была неформальная традиция отдавать оппозиции некоторые должности в комитетах. В 2014 году фактически отошли от этого. Тогда не дали, потому что "Оппозиционный блок" и Майдан был недавно. И сейчас будет воспринято очень и очень критично, если отдавать эти должности пророссийской силе. По этим причинам у нас невозможно использовать эту идею с законом. Она вызовет яростное сопротивление.

Тогда как распределят должности в парламенте?

Говорить сейчас о должностях - это тоже самое, что гадать на кофейной гуще. Информация об этом появится ближе к 24 августа. Или когда начнет работать президиум новой Верховной Рады. Единственное, что осмелюсь спрогнозировать "Оппозиционная платформа - За жизнь" вышлет Медведчука или на должность второго вице-спикера, или какую-то другую. Например, руководителя одного из комитетов. Против этого будет яростное сопротивление, как от общественности, так и в парламенте, поэтому он ничего не получит.

Сейчас начинают говорить, что Медведчук может стать спикером. Такое возможно?

Это абсолютная глупость, о которой я слышу не первый год. ОПЗЖ будет в глухом оппозиционном гетто. Ни на что они влиять не будут и спикера не получат. Спикером будет Дмитрий Разумков (руководитель партии "Слуга народа". - gazeta.ua), это абсолютно реально и логично.

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Какие реформы в парламенте сейчас назрели?

Да реформа, которую начали голосовать во времена председательства Андрея Парубия и которую не реализовали. Ее готовили совместно с комиссией Европейского парламента. Там много предложений по недопущению законодательного спама, урегулирование законодательного процесса и другое. Предложения есть, они еще два года назад появились, но почти ничего из них не реализовали. К этой реформе надо вернуться. Но есть и насущные потребности. Речь идет о борьбе с нарушением депутатами дисциплины. Должно быть наказание, когда они не посещают заседания Верховной Рады. Но это требует внесения изменений в Конституцию. За кнопкодавство надо наказывать. Я не сторонник популярной идеи - отзыв депутатов. Потому что нет и не может быть четкого и справедливого механизма.



Есть часть партий, набравших более 2% голосов. Будут ли они иметь какое-то влияние? Могут стать оппозицией нынешней Верховной Раде?

Могут, безусловно. Вот как влияют националисты? От "Нацкорпуса", кроме Белецкого никого не было в парламенте, но они влияли. Все зависит от партий, от их активности. Если затем и партия получит большинство в тех или иных органах местного самоуправления, может с них влиять. Могут контролировать отдельные регионы. Как "Укроп" контролировал, например, Волынь. Или Труханов и его партия фактически контролировали Одессу. Вот вам пример, когда могут влиять внепарламентские партии на местном уровне.

Те, набравшие более 2% также имеют право и на государственное финансирование.

Позитив в том, что финансирование будет им способствовать, если средства они используют правильно. Вот я думаю, что стоит поработать над законом, чтобы политсилы правильно расходовали средства. На партийное строительство, а не на рекламу. Нам надо думать над ограничением партийной рекламы, потому что сейчас это способ олигархического манипулирования общественным мнением. Это не способствует развитию демократии. Могу предположить, что нас ожидает серьезная дискуссия по государственному финансированию политических партий Медведчука, "Опоблока", партии Шария. И поэтому не удивлюсь, если появится такая инициатива об отмене, ограничении, или изменении критериев финансирования. Также предполагаю, что за появлением референдумов, это будет одной из тем. Если ее вынесут на рассмотрение украинцев, большинство проголосуют против.

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Центральная избирательная комиссия должна обнародовать результаты досрочных выборов в Верховную Раду до 5 августа. Далее парламент начнет работу.

Парламентарии должны сформировать коалицию, избрать руководство Верховной Рады, председателей комитетов. По представлению президента должны избрать премьер-министра, затем правительство. Партия "Слуга народа" проводит 254 народных депутата. Парламентская коалиция для работы и принятия решений должна насчитывать минимум 226 депутатов. С 4 парламентских партий готовность вступать в коалицию с "Слугой народа" предварительно заявляли "Голос" и "Батьківщина".