Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1476
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 648
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 486
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 225
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4365
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9360
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20025
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6813
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 396
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3205
Фото
Все фото
5
9
12
22
9
Участники акции на Банковой признали &quot;нормандский саммит&quot; успешным и начали разбирать палатки
Участники акции на Банковой признали "нормандский саммит" успешным и начали разбирать палатки
Варта на Банковой: как проходит второй день акции у Офиса президента
Варта на Банковой: как проходит второй день акции у Офиса президента
&quot;Нормандский саммит&quot;: около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на &quot;нормандском саммите&quot;
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"
Богдана в день рождения назвали &quot;суперменом&quot;
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Видео
Все видео
Пресс-конференция "нормандской четверки". Видео
Пресс-конференция "нормандской четверки". Видео
Аваков описал поведение Зеленского на самите
Аваков описал поведение Зеленского на самите
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
Зеленский с Путиным сели за стол переговоров
Зеленский с Путиным сели за стол переговоров
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 504
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9360
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2538
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2655
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6813
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 342
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
вторник, 10 декабря 2019 08:39

Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский

1 Комментировать
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по результатам переговоров "нормандской четверки". Фото - galinfo.com.ua

Акции протеста в Киеве на Банковой стали "козырем и аргументом" для президента России Владимира Путина в переговорах 9 декабря в Париже.

Российская сторона говорила о радикализации украинского общества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России назвали место проведения следующей "нормандской встречи"

"Во время переговоров российская сторона приводила в деталях аргументы относительно радикализации в Украине, приводя, в том числе и нынешние протесты. Это был очень непростой диалог с очень непростыми людьми. И мне кажется, эти акции - только козырь и аргумент, которым сегодня пользовался президент Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Добавил, что Украина - это демократическая страна., В которой проводится много акций. Но сожалеет, что открыли территорию у Офиса президента. Поскольку постоянные крики мешают работать.

9 декабря в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". В нем приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Перед саммитом глава украинского государства провел двусторонние переговоры с лидерами Франции и ФРГ. Переговоры в рамках четверки были прерваны для встречи с глазу на глаз Зеленского с Путиным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Журнал с обнаженной актрисой стоил полдоллара

В Одессе неизвестные захватили медицинский университет

Самое читаемое
Доллар стремительно дешевеет
Доллар стремительно дешевеет Просмотров: 18666
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 17752
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
 1 Просмотров: 15444
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9027
Мошенничество с карточками: как украинцев &quot;разводят на деньги&quot;
Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги" Просмотров: 7974
Политика
Аваков рассказал о компромиссе по восстановлению границ
Аваков рассказал о компромиссе по восстановлению границ Просмотров: 9
Назвали место проведения следующей "нормандской встречи"
Назвали место проведения следующей "нормандской встречи" Просмотров: 468
Меркель поддержала изменения Минских соглашений
Меркель поддержала изменения Минских соглашений Просмотров: 936
Зеленский объяснил, почему не часто называет Путина агрессором
Зеленский объяснил, почему не часто называет Путина агрессором Просмотров: 972
Сложно договариваться: Зеленский рассказал о встрече тет-а-тет с Путиным
Сложно договариваться: Зеленский рассказал о встрече тет-а-тет с Путиным Просмотров: 1782
Больше всего комментируют
15
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
4
На Донбассе погиб воин 72 бригады Дмитрий Темный
4
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
2
Никаких уступок России и Путину — Порошенко выступил на вече
2
УПЦ МП рукоположила в епископы пособника оккупантов Крыма
Голосов: 14067
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua