Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский

Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по результатам переговоров "нормандской четверки". Фото - galinfo.com.ua

Акции протеста в Киеве на Банковой стали "козырем и аргументом" для президента России Владимира Путина в переговорах 9 декабря в Париже.

Российская сторона говорила о радикализации украинского общества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки".

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"Во время переговоров российская сторона приводила в деталях аргументы относительно радикализации в Украине, приводя, в том числе и нынешние протесты. Это был очень непростой диалог с очень непростыми людьми. И мне кажется, эти акции - только козырь и аргумент, которым сегодня пользовался президент Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Добавил, что Украина - это демократическая страна., В которой проводится много акций. Но сожалеет, что открыли территорию у Офиса президента. Поскольку постоянные крики мешают работать.

9 декабря в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". В нем приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Перед саммитом глава украинского государства провел двусторонние переговоры с лидерами Франции и ФРГ. Переговоры в рамках четверки были прерваны для встречи с глазу на глаз Зеленского с Путиным.