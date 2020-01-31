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пятница, 31 января 2020 19:48

Прослушивание Гончарука: СМИ узнали подробности

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Прослушивание Гончарука: СМИ узнали подробности
Опубликование информации не происходит, так как это может иметь неконтролируемое последствия для внутриполитических раскладов в окружении президента Зеленского.

У президента Владимира Зеленского уже около двух недель лежит информация о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Сегодня проходят две недели со дня, когда президент потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи главы правительства с представителями экономического блока правительства и руководством Нацбанка.

Вчера генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что результатов расследования нет и анонсировал борьбу с частными спецслужбами, которые занимаются несанкционированной "прослушкой".

Однако, по данным журналистов, уже наутро после появления YouTube-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как мог осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещался на YouTube.

В тот же день Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова.

СМИ стало известно от источников в обеих силовых ведомств, что окончательных выводов не сделали, но в одном отчеты совпали точно: ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ-программы, выходящей на одном из самых рейтинговых телевизионных каналов.

Опубликование этой информации, по мнению источников, не происходит, поскольку это может иметь неконтролируемые последствия для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского.

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15 января в сети обнародовали аудиозаписи, на которых якобы Алексей Гончарук признается, что он "полный профан в экономике", а президент "имеет примитивное понимание экономических процессов".

Впоследствии появилась вторая часть записей якобы с голосами премьера, заместителей главы Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, министра финансов Оксаны Маркаровой, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив. Последняя опровергла, что это ее голос на "пленках Гончарука" .

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01
февраля

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