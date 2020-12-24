Пророссийская ОПЗЖ пыталась блокировать принятие бюджета Мариуполя на 2021 год

Представители ОПЗЖ окружили трибуну для выступлений, устроили потасовку и начали крушить мебель и технику. Фото: Українські Новини

Несмотря на попытки представителей пророссийской фракции ОПЗЖ сорвать работу II сессии Мариупольского горсовета, депутаты приняли проект бюджета на 2021 год . Как сообщили городские сми, представители ОПЗЖ окружили трибуну для выступлений, устроили потасовку и начали крушить мебель и технику, в частности, сломали микрофон.

Городской голова Вадим Бойченко заявил, что сегодняшний инцидент – еще одно доказательство тому, что ОПЗЖ своими действиями блокирует развитие Мариуполя, который сейчас является областным центром Донецкой области.

"Расскажите, когда вы обещали запустить "Азовмаш", и почему он до сих пор не работает. Вот эти вопросы вы должны обсуждать и решать, как депутаты", - обратился мэр к протестующим.

После длительного технического перерыва, который был объявлен в связи с беспорядками в сессионном зале, городской голова Вадим Бойченко возобновил работу сессии и бюджет был проголосован.

По словам городского головы, главный финансовый документ максимально сбалансирован по ключевым направлениям развития. Он разработан, основываясь на законах Украины и с учетом Стратегии развития Мариуполя до 2021 года.

"Делаем еще один уверенный шаг к продолжению развития Мариуполя. В течение пяти лет депутаты открыто обсуждают бюджет. Новый документ прошел восемь комиссий. Каждая детализировано рассматривала свой блок", - подчеркнул мэр.

Как отметила в.и.о. директора департамента финансов Анастасия Смородская, бюджет составлен на основе макропоказателей экономического и социального развития. В проекте был учтен прогнозный объем доходов городского бюджета в размере 4 млрд 678 млн грн.