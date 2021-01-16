Прокуратура расследует объявления Кернеса мэром без присяги

Ольгу Мозговую могут осудить за объявление Кернеса мэром. Фото: кадр онлайн-трансляции сессии Харьковского горсовета

Прокуратура Харькова возбудила уголовное дело по объявлению Геннадия Кернеса мэром Харькова без приведения к присяге.

Досудебное расследование начали отношении председателя Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой, сообщила депутат Харьковского городского совета Алина Мустафаева.

"Именно она объявила, что избран городским головой Геннадий Кернес не должен повторно присягу", - написала депутат на странице в Facebook.

Если вину докажут, Мозговой грозит до трех лет лишения свободы.

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На первой сессии Харьковского городского совета 9 декабря 2020 председатель Харьковской ТИК Ольга Мозговая объяснила, что Кернес принял присягу 24 ноября 2010, когда в первый раз был избран на должность мэра Харькова и больше не нужно.

61-летний Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 в берлинской клинике Шарите, куда был госпитализированы 16 сентября с коронавируса. Похоронен в Харькове.